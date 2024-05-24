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В Петербурге иностранку подозревают в том, что она домогалась дочери сожительницы

В Петербурге иностранку арестовали за то, что она приставала к 13-летней девочке

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Depositphotos

Приехавшую в Петербург иностранку подозревают в домогательствах в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, женщина, проживая вместе со своей подругой, приставала к ее несовершеннолетней дочери. Иностранку задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело. Несмотря на то, что фигурантка просила о домашнем аресте, ее арестовали до 22 июля текущего года.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», о произошедшем в правоохранительных органах узнали после того, как ребенок отправился на сеанс к школьному психологу. По словам девочки, сожитель матери предлагал ей «взрослые игры».

Выяснилось, что с матерью ребенка проживает не сожитель, а сожительница. Известно, что мать была в курсе секрета иностранки, но знала ли она об отношении подруги к ребенку, не уточняется.

По данным источника, в минувшем году женщина уже переписывалась с другой несовершеннолетней в соцсетях с аккаунта с мужскими данными. Иностранка также привлекалась к ответственности за подделку документов.

Ранее в Подмосковье завели дело на юношей, изнасиловавших девочку и избивавших ее электрошокером.

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