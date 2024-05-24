Уехавший из РФ журналист Колезев покинул пост главного редактора Republic

Журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иностранным агентом), уехавший из РФ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, покинул пост главного редактора интернет-издания Republic (признано СМИ-иноагентом на территории РФ). О своем решении корреспондент написал в личном Telegram-канале.

По его словам, сейчас он хочет посвятить все силы развитию собственных медиа-проектов. В первую очередь это касается его YouTube-канала, Telegram-канала и страницы в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Журналист планирует расширить их аудиторию, превратив в «более удобные и полезные» источники информации.

«Это назревшее решение, в нем мало эмоций. Просто от своих проектов я получаю сейчас больше отдачи и считаю их более эффективной точкой приложения усилий», — пояснил Колезев.

При этом он поблагодарил коллег за совместную работу на протяжении последних нескольких лет, а также назвал свой уход с поста главного редактора Republic шансом интернет-издания на обновление. В конце корреспондент добавил, что готов принять помощь от неравнодушных подписчиков. В частности, речь идет о пожертвованиях на развитие его медиа-проектов.

9 ноября 2022 года министерство внутренних дел РФ объявило Колезева в федеральный розыск. Как сообщало агентство ТАСС, в тот момент журналист уже находился за границей.

Ранее художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке объявили в розыск из-за дискредитации Вооруженных сил РФ.