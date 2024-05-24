Названы признаки того, что мужчине с избранницей просто удобно

Один из главных признаков того, что мужчине с избранницей просто удобно, а о любви речи не идет, — желание только получать, но не отдавать. Об этом в беседе с Life рассказала кандидат психологических наук Елена Ярикова. Также, по ее словам, насторожить должно отсутствие общих интересов и тем для разговора.

«Если общения нет, вам не о чем друг другу рассказать или обсудить — это знак, что близкий человек не является для вас интересным собеседником. То есть одно из важных связующих звеньев отсутствует», — сказала Ярикова.

Кроме того, по ее словам, мужчина, которому просто удобно в отношениях, редко идет на компромиссы в спорных вопросах.

Психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Анастасия Кириенко до этого рассказала, как и зачем правильно флиртовать.

Она объяснила, что флирт — это набор вербальных и невербальных действий, которые мы совершаем, чтобы выразить заинтересованность в другом человеке. Это не просто игра, а целое искусство общения, которое проходило свою эволюцию вместе с обществом. Если раньше это был почти ритуал, обрамленный строгими правилами, то сегодня ухаживания стали гораздо свободнее и разнообразнее, благодаря и интернету, который дал возможность флиртовать даже на расстоянии.

Ранее ученые назвали главные качества идеального друга.