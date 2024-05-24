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Врач рассказал, как алкоголь влияет на мужчин

Врач Холдин: спиртное делает из мужчины женщину

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Shutterstock

При длительном злоупотреблении алкоголем уровень главного мужского гормона — тестостерона — постепенно снижается. Вместо этого растет выработка женских гормонов. Об этом предупредил главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Каждый обращал внимание на типичное телосложение мужчины, который часто выпивает. У него не только растет живот, но и увеличиваются грудные железы, а жировые отложения начинают откладываться «по женскому типу» — на бедрах и боках», — отметил Холдин.

У женщин, по его словам, происходят обратные процессы — снижается количество женских гормонов, что приводит к нарушению менструального цикла и снижает вероятность забеременеть.

По данным британского статистика и эксперта по рискам Дэвида Шпигельхалтера, употребление 15–16 единиц алкоголя (150–160 граммов чистого этанола) в неделю повышает вероятность инсульта, рака, инфаркта и деменции. Еще более существенным риск становится при употреблении 20–30 единиц.

Согласно ряду рекомендаций, установленных службами здравоохранения Великобритании в 2016 году, еженедельное потребление алкоголя должно быть ограничено 14 единицами.

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