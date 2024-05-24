СМИ сообщают о взрывах в Кропивницком

Взрывы произошли в Кропивницком (ранее — Кировоград) в центральной части Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробная информация не приводится.

В данный момент на всей территории Украины действует воздушная тревога. Первые предупреждения об угрозе с воздуха появились в Киеве в 13:25 (мск). В 13:28 (мск) красная зона распространилась на все регионы страны.

До этого харьковские власти сообщили о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что поражена транспортная инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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