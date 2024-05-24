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Школы Пермского края получили сообщения о бомбах

В школе Пермского края перенесли последний звонок из-за звонка о теракте

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Damian Dovarganes/AP

Накануне и в день проведения последних звонков несколько школ Пермского края получили анонимные сообщения о предполагаемом «минировании». Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности.

Отмечается, что такие угрозы получили школы в Кунгуре, Перми и Уинском.

По данным издания, 23 мая около 14 часов в полицию Кунгура поступило сообщение о том, что в школе №21 якобы будет осуществлен теракт. Администрация учебного заведения приняла решение эвакуировать 382 человека. Спецслужбы оперативно прибыли на место и в ходе проверки установили, что в здании нет взрывных устройств. По факту инцидента следователями проводится проверка, будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

О «минировании» школы в Уинске узнал местный житель, которому неизвестный прислал сообщение об этом в Telegram. Мужчина сразу же обратился в полицию. Здание учебного заведения было эвакуированы. Там также не нашли взрывчатки.

Еще одно сообщение подобного рода поступило на телефон полиции в Перми. Оно касалось школы №8 на улице Леонова, 62. Там бомб не нашли.

Полиция намерена установить лица, которые совершали обзвон и рассылали письма. Все они будут привлечены к ответственности.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Ранее аэропорт в Бишкеке эвакуировали из-за угрозы взрыва.

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