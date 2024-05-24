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Сбер и «АвтоВАЗ» займутся цифровизацией автомобильной отрасли

Сбер разработает цифровые сервисы для автомобилей Lada

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АВТОВАЗ

Сбер и «АвтоВАЗ» планируют развивать сотрудничество в области создания высокотехнологичной экосистемы автомобилей Lada. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках соглашения, которое подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и первый исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев, стороны займутся внедрением передовых технологий в автомобили Lada. Предполагается, что это поможет водителю упростить управление автомобилем, а также сделать его более комфортным и безопасным.

Как уточнил Белевцев, Сбер давно работает вместе с «АвтоВАЗом». По его словам, совместная работа направлена на поиск новых возможностей для развития, непрерывное совершенствование производственных мощностей компании и внедрение новейших технологий.

«Сейчас мы совместно хотим наполнить интерфейс автомобиля Lada привычными и удобными водителям и пассажирам цифровыми сервисами, которые обеспечат новое качество вождения и уровень безопасности», — сказал он.

В свою очередь, Шмелев назвал Сбер признанным лидером в области цифровизации.

«Мы с большим интересом относимся к его последним разработкам в области цифровых сервисов для автомобилей. Это современные и эргономичные решения, которые в будущем станут сильными конкурентами на рынке», — сказал он.

Отмечается, что церемония заключения соглашения о сотрудничестве состоялась на территории завода в присутствии президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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