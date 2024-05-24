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Задержан проректор Уфимского университета науки и технологий

В Уфе задержали проректора УУНиТ Янгирова по делу о взятке

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УУНиТ

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали проректора Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) по стратегическому развитию Азата Янгирова. Информацию об этом опубликовал РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщили РБК в пресс-службе университета, проводимые следствием действия не относятся к работе вуза, они связаны с предыдущим местом работы проректора.

Янгиров занимает свою должность с июня 2023 года. До этого он работал в должности ректора Института развития образования Башкирии.

В апреле сообщалось, что в Подмосковье Люберецкий районный суд признал более тридцати студентов и выпускников Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) виновными в передаче взятки одному из преподавателей высшей школы.

До этого бывшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии общего режима.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и другим.

Ранее фигуранта дела о растратах в РАНХиГС приговорили к пяти годам условно.

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