Задержан проректор Уфимского университета науки и технологий

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали проректора Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) по стратегическому развитию Азата Янгирова. Информацию об этом опубликовал РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщили РБК в пресс-службе университета, проводимые следствием действия не относятся к работе вуза, они связаны с предыдущим местом работы проректора.
Янгиров занимает свою должность с июня 2023 года. До этого он работал в должности ректора Института развития образования Башкирии.
В апреле сообщалось, что в Подмосковье Люберецкий районный суд признал более тридцати студентов и выпускников Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) виновными в передаче взятки одному из преподавателей высшей школы.
До этого бывшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии общего режима.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и другим.
Ранее фигуранта дела о растратах в РАНХиГС приговорили к пяти годам условно.