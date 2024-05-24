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В Госдуме РФ заявили о чрезмерной наглости живущих в стране мигрантов

Депутат ГД РФ Матвеев заявил о наглости мигрантов, предложив дать им пинка

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Наглость мигрантов, проживающих на территории РФ, может вынудить власти страны начать принимать действенные меры в их отношении. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат нижней палаты российского парламента Михаил Матвеев.

Таким образом законодатель отреагировал на нападение иностранных граждан на своего коллегу — члена Государственной думы РФ Артема Прокофьева. Инцидент произошел в Республике Татарстан, а причиной послужила просьба парламентария убрать неправильно припаркованный автомобиль.

Комментируя ситуацию, Матвеев обратил внимание, что мигранты начали чувствовать себя слишком свободно. В частности, теперь они позволяют себе «задирать хозяев».

«Не пора ли им всем дать пинка?» — задался вопросом депутат.

23 мая Прокофьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал запись, в которой рассказал о нападении на него троих мигрантов. Он отметил, что инцидент произошел в городе Казани рядом с местным отделением по вопросам миграции.

После произошедшего двоих злоумышленников обязали выплатить штраф в размере 500 рублей, при этом третьего сразу найти не удалось. Иностранных граждан задержали, только когда в ситуацию вмешалось министерство внутренних дел региона.

Ранее в Санкт-Петербурге поймали участников группы, легализовавшей более 1500 мигрантов.

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