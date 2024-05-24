Чернышев объяснил важность идеи сократить рабочее время для женщин

Женщины в России работают больше, чем мужчины почти на полчаса, а также тратят около шести часов в неделю на выполнение огромного количества домашних дел, отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По этой причине в России необходимо утвердить правило, согласно которому в пятницу рабочее время для женщин будет сокращено на два часа, объяснил он в беседе с 360.ru.

По итогам анализа длительности рабочей недели выяснилось, что у женщин в прошлом году рабочая неделя стала дольше на 27 минут, а у мужчин – только на четыре. При этом женщины вынуждены тратить порядка шести часов в неделю на домашнее хозяйство, подчеркнул он. Еще 63% представительниц прекрасного пола посвящают домашней работе все свои выходные, подчеркнул он.

«Учитывая, что сегодня женщины наравне с мужчинами вкладываются в рост экономики, было бы правильно дать им больше времени на отдых — на те самые домашние дела, чтобы выходные проходили в кругу семьи, на отдыхе, с друзьями, а не за плитой и уборкой», — убежден Чернышов.

Он подчеркнул, что принцип равноправия при таком нововведении сохранится, так как у женщин уже рабочая неделя больше, чем у мужчин.

При утверждении инициативы она распространит свое влияние на бюджетные учреждения и госорганы. Для частных компаний закон будет носить рекомендательный характер, заключил депутат.

Напомним, с предложением о сокращении рабочей недели для женщин вице-спикер Госдумы обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову. Депутат подчеркнул, что это новшество позволит женщинам качественнее отдыхать и проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране. Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева назвала инициативу Чернышова популизмом.

Ранее Милонов предложил приравнять женщин к госслужащим.