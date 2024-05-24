Город в ЛНР обесточен из-за обстрела ВСУ

Глава администрации города Кременная Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале сообщил, что город обесточен в результате трех обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

«Сегодня наш город оказался под обстрелом со стороны ВСУ. Была повреждена ЛЭП, которая запитывает город и близлежащие поселки», — написал он.

По информации Третьякова, в результате был обесточен весь город и порядка 12 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Сейчас ведутся работы по восстановлению ЛЭП.

Он добавил, что этим же утром в городе произошло возгорание магазина из-за удара украинского дрона-камикадзе.

24 мая энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что на всей территории Украины 24 мая возможны плановые отключения света, если будут превышены лимиты потребления, ранее переданные всем регионам. По данным оператора, в энергосистеме страны наблюдается дефицит электроэнергии.

Ранее на Украине рассказали, что помогает избежать полного отключения электричества.