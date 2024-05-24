Фанатка Мадонны попала в Книгу рекордов Гиннесса по количеству татуировок в ее честь

Женщина из США попала в Книгу рекордов Гиннесса, сделав себе самое большое количество татуировок в честь певицы Мадонны, пишет издание UPI.

Тара Берри из Канзаса рассказала, что свою первую татуировку с изображением Мадонны она сделала в 2016 году, когда услышала, что певица ищет фанатов с тату для съемок в своем клипе.

Знаменитые фотографии Мадонны, которые Берри превратила в татуировки, охватывают всю карьеру певицы от начала пути до получения звездного статуса. По словам Берри, за 18 рисунков на теле она заплатила около $10 тысяч.

«Многие люди спрашивают, могут ли они сфотографировать и снять на видео мои руки», — добавила Терри.

Предыдущий рекорд в этой дисциплине принадлежал британке Никки Паттерсон, у которой 15 татуировок с изображением рэпера Эминема.

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