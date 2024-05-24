В Минтрансе рассказали, что может защитить пассажиров от ошибок при бронировании билетов

Права пассажиров может защитить проверка соблюдения требований к размещению данных в системах оформления перевозок и введение ответственности за нарушение таких требований. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса России, передает ТАСС.

«Установление необходимости проверки соблюдения требований к размещению информации в системах оформления перевозок и ответственности за нарушение этих требований направлены на защиту прав пассажиров», — сказали в пресс-службе.

В Минтрансе добавили, что такие законопроекты разрабатываются в том числе из-за участившихся жалоб пассажиров на предоставление неверной информации о вылете самолетов или некорректное оформление авиабилетов. Это, подчеркнули в пресс-службе, приводит к финансовым потерям пассажиров.

До этого сообщалось, что Минтранс пригрозил приостановить работу авиакомпаний за ошибки в билетах при передаче данных в электронную систему.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, куда поехать отдыхать летом, кроме моря, выбрав восемь лучших направлений по России.