Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила, что делать при виде потерявшегося ребенка

Психолог Корнилова: обнаружив потерявшегося ребенка, необходимо вызвать полицию

close
100%
Shutterstock

Увидев ребенка, который один и не знает, что ему делать, необходимо подойти к нему, соблюдая дистанцию в один метр. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог семейного центра «Диалог» Татьяна Корнилова.

«Важно не напугать его. Спокойно спросите, что случилось. Если понимаете, что ребенок потерялся и его родителей нет поблизости, нужно вызвать полицию и дождаться сотрудников вместе с ним», — посоветовала Корнилова.

Собираясь на прогулку, она посоветовала родителям одевать ребенка в яркие вещи, чтобы легче было его вычислить по камерам наблюдения в случае внезапной разлуки. Также, по ее словам, детям важно объяснить, что если они потерялись, то должны оставаться на месте либо обратиться за помощью к полицейскому, охраннику или продавцу в магазине.

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова до этого объяснила, как не допустить пропажи пожилого родственника. Она посоветовала надеть на руку близкого человека браслет с функцией геолокации. Также, по ее словам, можно приобрести безопасный браслет с нанесенным номером телефона или QR-кодом с необходимой информацией о гражданине.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ждать три дня, чтобы заявить о пропаже близкого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами