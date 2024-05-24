Эксперт объяснила, что делать при виде потерявшегося ребенка

Увидев ребенка, который один и не знает, что ему делать, необходимо подойти к нему, соблюдая дистанцию в один метр. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог семейного центра «Диалог» Татьяна Корнилова.

«Важно не напугать его. Спокойно спросите, что случилось. Если понимаете, что ребенок потерялся и его родителей нет поблизости, нужно вызвать полицию и дождаться сотрудников вместе с ним», — посоветовала Корнилова.

Собираясь на прогулку, она посоветовала родителям одевать ребенка в яркие вещи, чтобы легче было его вычислить по камерам наблюдения в случае внезапной разлуки. Также, по ее словам, детям важно объяснить, что если они потерялись, то должны оставаться на месте либо обратиться за помощью к полицейскому, охраннику или продавцу в магазине.

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова до этого объяснила, как не допустить пропажи пожилого родственника. Она посоветовала надеть на руку близкого человека браслет с функцией геолокации. Также, по ее словам, можно приобрести безопасный браслет с нанесенным номером телефона или QR-кодом с необходимой информацией о гражданине.

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