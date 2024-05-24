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Выпускникам объяснили, как морально подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ

Специалист Ягодкин: выпускникам важно научиться расслабляться перед сдачей ЕГЭ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Выпускникам важно научиться расслабляться перед сдачей ЕГЭ или ОГЭ, чтобы морально подготовиться к экзаменам. Об этом «Пятому каналу» рассказал специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Он посоветовал школьникам чаще моделировать ситуацию сдачи экзамена, чтобы не впасть в ступор во время сдачи. По его словам, с подобными мероприятиями лучше всего справляются те ученики, которые часто писали олимпиады и другие тестирования, потому что для них экзамен станет просто очередной возможностью показать свои знания.

«Заранее тренируйтесь на формат экзамена. Поймите, что на этом жизнь не заканчивается, и снизьте важность. Очень часто резко повышают результат всякие олимпиады», — отметил Ягодкин.

Если перед экзаменом школьник чувствует повышенное волнение, можно попробовать убедить себя в том, что ему предстоит сдать пробник, заключил эксперт.

Психолог и методист онлайн-школы Skysmart Софья Ефименко до этого рассказала «Газете.Ru», что перед тем как отправиться на экзамен, старшеклассник должен знать следующее: когда, где и во сколько пройдет экзамен; из каких частей он состоит; сколько времени идет экзамен; как правильно заполнять бланки.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, наживающихся на ЕГЭ.

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