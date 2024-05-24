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В Госдуме предложили приравнять женщин к госслужащим

Депутат ГД Милонов: женщин в России нужно приравнять к госслужащим

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Сокращение рабочего дня для женщин никак не отразится на ситуации с рождаемостью. Намного эффективнее будет приравнять их к госслужащим со всеми вытекающими из этого льготами, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так парламентарий прокомментировал предложение вице-спикера ГД Бориса Чернышова сократить рабочий день у женщин в пятницу на два часа с сохранением зарплаты. По его мнению, это позволит им качественнее отдыхать и проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.

По мнению Милонова, эта инициатива выглядит заманчиво, однако лишние пару часов в пятницу ничего не изменят. Он призвал приравнять российских женщин, особенно – многодетных матерей, к государственным служащим, предоставив им соответствующие выплаты и льготы.

«Они выполняют важную государственную задачу – поручение президента. Такая мера, полагаю, сработает получше», – уверен Милонов.

До этого первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева назвала инициативу Ченышова популизмом. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что для женщин уже разработана система поддержки в виде отпусков и дополнительных выходных.

Ранее сообщалось о планах ввести в России выплату в 200 тыс. рублей за рождение детей в возрасте до 25 лет.

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