В Приморье задержали подозреваемых в вымогательстве у таксистов

Во Владивостоке правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, с применением насилия» в отношении межэтнической преступной группы, которая заставляла водителей такси платить за работу на определенной территории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как пояснили в ведомстве, банда с 2021 года занималась вымогательством у перевозчиков пассажиров — водители должны были платить преступникам за возможность работать на территории Международного аэропорта Владивостока имени В.К. Арсеньева и территориях, прилегающих к нему.

По версии следствия, в случае отказа от платы за работу, таксистам угрожали насилием и порчей имущества.

«В настоящее время задержаны четверо подозреваемых, ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в Петербурге таксист попытался развести клиентку на деньги и попал на видео.