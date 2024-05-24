Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье задержали подозреваемых в вымогательстве у таксистов

В Приморье членов банды, занимавшихся вымогательством у таксистов, задержали

close
100%
Shutterstock

Во Владивостоке правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, с применением насилия» в отношении межэтнической преступной группы, которая заставляла водителей такси платить за работу на определенной территории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как пояснили в ведомстве, банда с 2021 года занималась вымогательством у перевозчиков пассажиров — водители должны были платить преступникам за возможность работать на территории Международного аэропорта Владивостока имени В.К. Арсеньева и территориях, прилегающих к нему.

По версии следствия, в случае отказа от платы за работу, таксистам угрожали насилием и порчей имущества.

«В настоящее время задержаны четверо подозреваемых, ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в Петербурге таксист попытался развести клиентку на деньги и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами