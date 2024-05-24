Россиянам расскажут, как обезопасить своих детей

В павильоне Сбера на выставке «Россия» 25 мая представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и эксперты Сбера проведут «Родительское собрание», в рамках которого родителям расскажут, что делать в случаях пропажи ребенка, сообщает пресс-служба банка.

На встрече эксперты также расскажут родителям, что делать, чтобы ребенок не потерялся, как правильно одевать ребенка, как обезопасить общение в интернете и другие темы.

Для родителей создали специальную памятку «Базовые правила безопасности», в которой содержатся полезные советы для родителей и их детей.

Также в 2018 году в России запустили совместный проект «Островок безопасности», в рамках которого потерявшемуся человеку помогут вернуться домой в любом офисе Сбера.

Центр поиска пропавших людей помогает обучить сотрудников Сбера, чтобы они знали, как действовать в таких ситуациях. Чаще всего, по данным центра, помощь необходима пожилым людям и потерявшимся детям.

С момента запуска проекта почти 800 человек удалось вернуть в семью.

Напомним, 25 мая отмечается Международный день пропавших детей. В России этот день отмечается с 2012 года.