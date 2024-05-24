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В Дагестане закрыли косметологический кабинет, где клиентка заразились гепатитом B

В Махачкале закрыли кабинет косметолога, где клиентка заразилась гепатитом B

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Телеграм-канал «Mash Gor»

В Махачкале региональное управление Роспотребнадзора закрыло кабинет косметолога, где местная жительница заразилась вирусным заболеванием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, косметолог, которая снимала помещение, работала без медицинского образования. Одна из клиенток специалиста подхватила гепатит B после проведенных ей броулифтинга и подтяжки лица. Ни перед, ни после медицинских манипуляций потерпевшую никто не обследовал и не наблюдал.

По информации ведомства, махачкалинка использовала просроченные лекарства, не стерилизовала инструменты должным образом, а также повторно использовала одноразовые инструменты.

До этого врачи подмосковной больницы спасли местную жительницу, у которой начались серьезные осложнения после пластической операции на ягодицах. Медики из частной клиники пересадили ей часть жировой ткани из живота в ягодицы. Из-за появившейся инфекции у женщины раздуло левое бедро, появился отек размером 20х15 см.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию после неудачной пластической операции.

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