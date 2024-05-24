В Госдуме объяснили, зачем допущенных к гостайне обязали предупреждать о поездках за рубеж

В России необходимо было утвердить новый порядок уведомления уполномоченных органов для выезда за рубеж чиновников, допущенных к государственной тайне, потому что это позволит обеспечить сохранность государственных секретов. Об этом «Парламентской газете» рассказал зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Не дело, когда лица, допущенные к гостайне, свободно разъезжают по странам, в которых могут подвергаться самым разным воздействиям. А в нынешней ситуации речь идет в том числе и об их безопасности», — подчеркнул депутат.

По его словам, нарушения, связанные с ограничением выезда за границу для носителей гостайн, приводили к увольнениям даже с высоких постов. Валеев уточнил, что в его практике был случай, когда в Приволжском федеральном округе с должности сняли руководителя регионального управления Росрезерва после того, как он выехал за границу без уведомления.

20 мая президент России Владимир Путин утвердил порядок уведомления уполномоченных органов для выезда за рубеж допущенных к государственной тайне. Допущенные к государственной тайне сенаторы, депутаты Госдумы или региональных законодательных собраний, судьи, главы муниципалитетов и адвокаты, обладающие совершенно секретными сведениями, должны уведомить о своих планах ФСБ и СВР за 30 дней до поездки.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях им могут отказать в выезде за границу.