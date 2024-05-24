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Юрист рассказала, какую сумму приставы могут вычесть из пенсии россиян

Юрист Георгиева: за просрочку оплаты штрафа из пенсии могут удержать до 50%

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Depositphotos

Судебные приставы могут удержать до 50% пенсии россиян, если они просрочат оплату коммунальных платежей, налогов или штрафов. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, при взыскании алиментов и возмещении вреда здоровью процент удержания может быть увеличен до 70. При этом эксперт подчеркнула, что приставы не могут взыскивать с пенсионеров социальные выплаты, например, компенсацию за лекарства, субсидии, пособия, маткапитал и так далее. Для этого пенсионерам нужно будет доказать факт наличия таких пособий.

«Если в отношении пенсионера возбуждено исполнительное производство, судебный пристав может не знать о существовании выплат. В этом случае нужно взять справку о получении такой-то помощи, указать номер расчетного счета, на который приходят деньги, и прописать название выплаты. Эти документы необходимо передать судебному приставу», — объяснила Георгиева.

Генеральный директор МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк до этого говорил, что участие в новой программе долгосрочных сбережений (ПДС) вкупе с корпоративной пенсионной программой может значительно увеличить будущие пенсионные накопления россиян. По его словам, совместное использование этих двух финансовых инструментов с участием государства и работодателя позволит гражданам сформировать солидный капитал к выходу на заслуженный отдых.

Ранее стало известно, сколько работодателей в России готовы софинансировать пенсию сотрудников.

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