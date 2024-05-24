Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уральцу, оставившего службу на СВО, вынесли приговор

Оставивший службу в зоне СВО челябинец отправится в колонию на два года

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жителя Магнитогорска признали виновным в самовольном оставлении места службы. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Согласно материалам дела, в 2022 году уралец, несмотря на наличие отсрочки от мобилизации, заключил контракт с Минобороны на четыре месяца и отправился проходить службу в зону СВО. В июле 2023 года мужчина отправился в отпуск в родной город, из которого на службу не вернулся. Он решил вернуться к прежнему месту работы, а командованию воинской части направил рапорт об увольнении.

При этом военнослужащему пояснили, что в период мобилизации, объявленной указом президента, окончание контракта — недостаточная причина для увольнения.

Суд приговорил военнослужащего к двум годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Сахалине военный получил 5,5 года колонии за побег из зоны спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами