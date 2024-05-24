Уральцу, оставившего службу на СВО, вынесли приговор

Жителя Магнитогорска признали виновным в самовольном оставлении места службы. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Согласно материалам дела, в 2022 году уралец, несмотря на наличие отсрочки от мобилизации, заключил контракт с Минобороны на четыре месяца и отправился проходить службу в зону СВО. В июле 2023 года мужчина отправился в отпуск в родной город, из которого на службу не вернулся. Он решил вернуться к прежнему месту работы, а командованию воинской части направил рапорт об увольнении.

При этом военнослужащему пояснили, что в период мобилизации, объявленной указом президента, окончание контракта — недостаточная причина для увольнения.

Суд приговорил военнослужащего к двум годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Сахалине военный получил 5,5 года колонии за побег из зоны спецоперации.