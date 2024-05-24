В Госдуме призвали ввести налоговый вычет на лечение домашних животных

В России могут установить налоговый вычет за лечение и профилактические осмотры домашних животных, а также покупку лекарств для них. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР, передает RT со ссылкой на копию документа.

Необходимость такой меры авторы документа объяснили тем, что сегодня ответственные владельцы животных вынуждены сильно тратиться на их лечение, вакцинацию и обследование, так как эти услуги являются платными как в частных, так и в государственных клиниках.

«В этой связи потребность налогоплательщиков получить налоговый вычет за лечение животных и оказанные им ветеринарные услуги довольно насущная», — подчеркивают депутаты.

Предоставлять налоговый вычет предлагается только на зарегистрированных питомцев – это, по мнению парламентариев, заставит россиян не игнорировать эту процедуру, а также станет важным этапом воспитания более ответственного и гуманного отношения к животным.

Внести законопроект на рассмотрение депутатов планируется сегодня.

Напомним, недавно стало известно, что за последний год вакцинация животных резко подскочила в цене: по данным ветврачей, раньше она обходилась в среднем в 1800-2000 рублей, а сейчас эта сумма выросла вдвое. Помимо этого, сильно подорожали противопаразитная обработка и хирургия.

Ранее в Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам.