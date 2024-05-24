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Действия террористов в «Крокусе» координировали через интернет

Бортников: терактом в «Крокусе» управляли члены ИГ из афгано-пакистанской зоны

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Действия террористов, которые напали в марте на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан», которая находится в афгано-пакистанской зоне. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, к такому выводу пришли во время расследования российских спецслужб при содействии коллег из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Он добавил, что после нападения на «Крокус» террористы получили команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено «окно» для вывоза.

До этого директор ФСБ заявлял, что основной организатор теракта в «Крокусе» находится за пределами России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке. Они и еще несколько лиц, которых задержали по подозрению в пособничестве террористам, в настоящее время находятся в СИЗО.

Ранее Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе».

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