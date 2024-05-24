Историк назвал Россию главным защитником славянской культуры

Россия была и остается для всего славянского мира ковчегом, который сохраняет и дает возможность развиваться всем его культурным, цивилизационным и языковым особенностям. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» и сообщества историков «КЛИО», эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Эксперт отметил, что история взаимодействия западных и славянских государств Восточной Европы показывает: последние в той или иной степени подвергались серьезному воздействию со стороны Запада.

«Запад неоднократно предпринимал попытки переформатирования и превращения славянских государств в анклавы либо полуколониальные владения», — констатировал Александр Макушин.

Он напомнил о принудительном обращении части сербского народа в католичество, превращении его в хорватов через насаждение различных культурных особенностей. Затем последовало насаждение антисербских настроений, которое привело к тому, что в годы Второй Мировой войны хорваты совершали акты геноцида против близкородственного сербского народа, продолжил историк.

Также Макушин привел в пример ситуацию с чехами, которые, будучи славянским народом, превратились в часть немецкого народа.

«Воздействие австрийских спецслужб и католической церкви привело к созданию украинского национализма, достаточно серьезно изменившего культурный код западных областей Украины», — добавил эксперт.

Он указал на то, что после 50-х годов прошлого века процессы глобализации стали еще сильнее воздействовать на изменение культурного кода и на изменение исторической памяти всех славянских народов.

Многие славянские государства после распада социалистического блока утратили свою культуру из-за влияния Запада. Россия же, обратил внимание историк, смогла эффективно противостоять этому вызову.

«В данный момент мы можем констатировать, что и Болгария, и малая часть бывших народов Югославии уже начинают терять свою славянскую идентичность. Польша держится, но даже польский народ пытаются переформатировать, заставляя отказаться от религии, которая является одной из составных частей культурного кода», — сказал эксперт Российского военно-исторического общества.

Он подчеркнул, что Россия является главным центром и защитником славянской культуры, которая вместе с Белоруссией борется за сохранение традиционных ценностей славянских народов, оказывая большую поддержку в этом вопросе Сербии.

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности.