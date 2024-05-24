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Жена Шамарина уверена, что ее супруга подставили

«Известия»: жена замглавы Генштаба Шамарина считает, что его подставили

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Пресс-служба Минобороны РФ

Жена начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина Елизавета Шамарина полагает, что ее арестованного по обвинению в получении взятки мужа подставили. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Источник рассказал, что, по информации супруги, заявление на Шамарина написали сослуживцы, указав, что генерал-лейтенант сам попросил деньги. Военнослужащего обвинили в получении взятки, но Шамарина утверждает, что приятель дал ему деньги в долг, при этом ее муж сам не просил ничего давать ему в долг.

По версии Следственного комитета, Шамарин получил 36 млн руб. от директора и главного бухгалтера пермского завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство. Топ-менеджеров предприятия еще в 2023 году арестовали за мошенничество, но потом обвинения переквалифицировали в дачу взятки в особо крупном размере. 23 мая стало известно, что директор и главбух дали на Шамарина показания. Свою вину генерал-лейтенант не признает.

До этого сообщалось, что Вадим Шамарин стал третьим генералом, арестованным после ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны. Отставке Шойгу предшествовал арест его зама — Тимура Иванова. О самых громких скандалах, связанных с коррупцией и мошенничеством в военном ведомстве с начала СВО, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее защита генерал-майора Попова обжаловала его арест.

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