Один из старейших санаториев Геленджика арестовали по иску Генпрокуратуры

Городской суд Геленджика 14 мая арестовал три структуры, связанных с одним их старейших санаториев города «Лазуревый берег». Это сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Речь идет о компаниях ООО «Пансионат с лечением «Лазуревый берег», «Трио» и «Орпола». Взыскателем по данному делу выступает Генеральная прокуратура.

Следующее заседание по делу запланировано на 24 мая.

Истцом в судебном процессе выступает первый заместитель генерального прокурора России, а среди ответчиков, помимо трех юрлиц, указаны Гавриэль Аминов, Жирайр Леванян, Ольга Суханова, а также администрация Геленджика.

Санаторий «Лазуревый берег» является одним из старейших пансионатов в Геленджике. Он расположен на берегу Черного моря. Пансионат специализируется на детском и семейном отдыхе, работает с 1956 года. В его собственность входит семь спальных корпусов, где одновременно могут оставаться 1328 человек. Расположен санаторий на землях муниципальной собственности, переданных в долгосрочную аренду. Участок под комплексом занимает 15,9 га, а площадь строений составляет 14,9 тыс. кв. м.

Ранее в Петербурге суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на €94 млн.