Принадлежавший замминистра обороны Иванову внедорожник сняли с продажи

Принадлежавший замминистра обороны Тимуру Иванову внедорожник Chevrolet Suburban сняли с продажи. Об этом сообщило РИА Новости.

Машину в 2023 году переоформляли на бывшую супругу Иванова, однако недавно она попала в ДТП и была продана. Позже авто планировали перепродать за 2,5 млн рублей, однако в настоящее время его сняли с продажи по неизвестной причине.

До этого суд арестовал два автомобиля (Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса) и мотоцикл, которые принадлежат Иванову.

Транспортные средства были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Однако в феврале 2023 года транспортные средства перешли его бывшей жене. По данным сервиса Avtoface, на обе машины наложили ограничения. Позже под ограничения попал спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.

Заместитель министра обороны РФ был задержан в конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд арестовал чиновника, который курировал строительство объектов военного ведомства, до 23 июня текущего года.

Ранее адвокат Иванова рассказал о его психологическом состоянии на фоне судебного процесса.