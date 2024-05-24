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В России могут сократить рабочую пятницу для женщин

В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу на два часа для женщин

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Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением сократить рабочую пятницу на два часа для женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

В официальном письме говорится: «Прошу вас рассмотреть предложение о введении сокращенного рабочего дня на два часа для женщин при сохранении средней заработной платы».

Как считает Чернышов, такая мера должна быть обязательной для государственных служащих, работающих в бюджетной сфере, а также муниципальных служащих. Для частных же компаний сокращение рабочего дня может быть рекомендательным.

В документе отмечается, что женщины составляют 49% от общего числа работников в России, что является одним из самых высоких показателей в мировой практике.

Согласно данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года достигла максимального уровня за последние 10 лет, составив 38 часов 30 минут.

Борис Чернышов отметил, что женщины по-прежнему выполняют большую часть домашних обязанностей и ухода за детьми, тратя на это около шести часов в день.

Принятие такой инициативы, по мнению парламентария, позволит россиянкам качественнее отдыхать и проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.

Ранее российскую дачницу подняло ветром в воздух вместе с теплицей.

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