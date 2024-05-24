Арестованы четверо фигурантов по делу о хищениях у «Россетей»

Мещанский районный суд арестовал четырех фигурантов по делу о хищениях у юрлица в «Россети». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Генеральному директору ООО «КМ ГРУПП» Лаптеву Алексею Игоревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 июля 2024 года. Также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> Николаеву Виктору Александровичу <...> Рзаевой Дилшад Тофик-Кызы, Перебалину Виталию Геннадьевичу», — сообщили в суде.

Виктор Николаев является генеральным директором ООО «Русфактор Холдинг», Дилшад Рзаева — генеральный директор ООО «РСК».

По данным следствия, преступная группа похитила денежные средства у юридического лица, входящего ПАО «Федеральная сетевая компания Россети», — указанные лица приобрели электроэнергию, но вместо обслуживания бытовых и производственных нужд, электроэнергия была продана другим пользователям.

До этого в Дагестане арестовали новых фигурантов по делу «Дагэнерго».

Ранее экс-директора «Гостеха» арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей.