Гурманам рассказали, как вычислить плохой ресторан по меню

Приличные рестораны чаще всего делают меню без фото, причем чем меньше в нем позиций, тем больше вероятность получить лучшее качество. Об этом в беседе с Life рассказал издатель ресторанного гида «Вкусономика» Алексей Поликарпов. На сегодняшний день, по его словам, почти у каждого заведения появился свой концепт.

«Если это итальянский ресторан, то там только паста и пицца, если японский, то в меню будет обширный выбор морепродуктов, мясной ресторан — большой выбор стейков и немного всего остального. Раньше разнообразие было трендом, однако со временем стало ясно, что шеф, который готовит все, ни в одной из кухонь не будет настоящим экспертом», — сказал Поликарпов.

При выборе интерьера заведения эксперт посоветовал не читать отзывы гостей на разных площадках, поскольку они часто предвзяты и необъективны. Вместо этого стоит посмотреть, что пишут по этой теме микроинфлюэнсеры, заключил он.

В мае ПСБ запустил возможность для ресторанов принимать оплату заказов и чаевых одной транзакцией с помощью платежного терминала, QR-кода в заведении или онлайн при доставке.

Как отметил вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов, возможность онлайн оставить чаевые официанту набирает все большую популярность.

Рестораны смогут размещать платежные QR-коды на пречеке и печатных носителях.

Клиенты банка смогут управлять в личном кабинете всеми процессами, среди которых генерация QR-кода и распределение чаевых.

Ранее в России разрешили продавать алкоголь на летних верандах кафе и ресторанов.