Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, почему пожилым людям опасно есть сосиски

Врач Дианова: пожилым людям опасно есть сосиски

close
100%
freepik.com

Пожилым людям следует ограничить потребление сосисок, потому что в них содержится большое количество соли. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Большинство пожилых людей имеют проблемы с сердцем, давлением. У них может быть хроническая сердечная недостаточность. Так как в сосисках много соли, они не очень подходят таким людям для ежедневного употребления», — сказала эксперт.

Кроме того, в этом продукте присутствуют пищевые добавки, которые негативно влияют на работу поджелудочной железы и печени, продолжила врач. Если пожилым сложно полностью исключить сосиски из рациона питания, она рекомендует выбирать качественный продукт с минимальным количеством добавок.

«Если это правильные, хорошие молочные сосиски, то один-два раза в неделю с интервалом в два-три дня по одной штуке можно есть даже пожилым людям, но не ежедневно», — заключила Дианова.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Анастасия Тарасова до этого рассказала «Газете.Ru», что бекон, сосиски и колбаса могут провоцировать мигрень. Кроме того, приступ мигрени могут вызвать никотин и кофеин-содержащие продукты, алкогольные напитки и тропические фрукты, добавила врач.

Ранее сообщалось, что петербуржец подавился сосиской и больше недели пролежал в коме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами