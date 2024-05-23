Врач рассказала, почему пожилым людям опасно есть сосиски

Пожилым людям следует ограничить потребление сосисок, потому что в них содержится большое количество соли. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Большинство пожилых людей имеют проблемы с сердцем, давлением. У них может быть хроническая сердечная недостаточность. Так как в сосисках много соли, они не очень подходят таким людям для ежедневного употребления», — сказала эксперт.

Кроме того, в этом продукте присутствуют пищевые добавки, которые негативно влияют на работу поджелудочной железы и печени, продолжила врач. Если пожилым сложно полностью исключить сосиски из рациона питания, она рекомендует выбирать качественный продукт с минимальным количеством добавок.

«Если это правильные, хорошие молочные сосиски, то один-два раза в неделю с интервалом в два-три дня по одной штуке можно есть даже пожилым людям, но не ежедневно», — заключила Дианова.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Анастасия Тарасова до этого рассказала «Газете.Ru», что бекон, сосиски и колбаса могут провоцировать мигрень. Кроме того, приступ мигрени могут вызвать никотин и кофеин-содержащие продукты, алкогольные напитки и тропические фрукты, добавила врач.

Ранее сообщалось, что петербуржец подавился сосиской и больше недели пролежал в коме.