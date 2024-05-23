Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги в Харьковской области звучит более девяти часов. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 15:15 мск.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил о новых взрывах в городе. По его словам, областной центр «снова под ударом».

23 мая Терехов заявил, что около 11:00 в Харькове прогремело не менее 10 взрывов. Позже он сообщил, что удар был нанесен по транспортной инфраструктуре и коммунальному предприятию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрыв произошел в Днепре.