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Неизвестный с молотком напал на почтальона в Оренбурге и украл у нее сотни тысяч рублей

В Оренбурге мужчина с молотком и в маске украл у почтальона сотни тысяч рублей

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МВД РФ по Оренбургской области

В Оренбурге мужчина совершил разбойное нападение на сотрудницу почты. По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

Инцидент произошел 23 мая. Как рассказали правоохранители, им позвонили и сообщили об атаке неизвестного в медицинской маске на почтальона.

«Вооруженный молотком злоумышленник следовал за женщиной и, оказавшись с ней в подъезде жилого дома, нанес данным предметом телесные повреждения по голове, после чего выхватил сумку и скрылся», — рассказали в пресс-службе полиции.

В сумке у почтальона было почти 500 тыс. рублей. Часть похищенных средств (177 600 рублей) вместе с сумкой правоохранители нашли в одном из городских дворов. К этому моменту злоумышленник успел потратить более 300 тыс. рублей.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого: мужчина пустил значительную часть украденных денег на погашение долгов и приобретение техники. Оренбуржца поместили в СИЗО.

Ранее россиянин приревновал знакомую к пенсионеру и избил мужчину молотком.

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