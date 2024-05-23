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Парашютист нашел телефон, упавший с высоты 3,5 км

Inside Edition: парашютист нашел свой телефон, упавший с высоты 3,5 км

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frankcarballido97/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Парашютист в США нашел свой телефон, упавший с высоты 3,5 км, пишет Inside Edition. К удивлению мужчины, устройство все еще работало.

Как рассказал 27-летний Фрэнк Карбаллидо, телефон выпал из его кармана, когда он прыгал с парашютом. Мужчина, когда приземлился на землю, сначала не понял, что гаджет пропал.

«Я думал, что у меня с собой телефон, но когда я приземлился и пошел достать его из кармана, я понял, что его там нет», — вспоминает он.

Фрэнку пришлось использовать функцию «найти мое устройство». Оказалось, телефон лежал в лесном массиве рядом с местом приземления. Американец вспоминает, что устройство все еще работало, несмотря на то, что пролетело 3,5 км.

«Все работало отлично», — добавил Фрэнк.

Мужчина пошутил, что при следующем прыжке с парашютом застегнет карманы на молнию, чтобы подобный случай не повторился.

Ранее блогера посадили в тюрьму за крушение самолета ради ролика на YouTube.

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