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Врач рассказал, как баня влияет на психологическое состояние и здоровье людей

Врач Каторгин: баня поможет улучшить психологическое состояние людей

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Depositphotos

Посещение бани или сауны позволит улучшить эмоциональное состояние и здоровье человека. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-психиатр, нарколог Владимир Каторгин.

«Баня, сауна оказывают общее расслабляющее действие. Это выход каких-то негативных эмоций и физическое улучшение состояния здоровья за счет выхода токсинов через кожу. Здесь чисто физиологический процесс, а через это ощущение улучшается эмоциональное состояние», — отметил эксперт.

Помимо этого, благоприятно на состояние человека могут влиять встречи с друзьями в бане. Такой способ может стать отличным дополнением к лечению депрессии, считает врач. Однако Каторгин напомнил, что людям, у которых есть проблемы с давлением или кожные заболевания, может быть опасно посещать баню. Поэтому он рекомендует предварительно проконсультироваться с врачом.

Врач-терапевт первого терапевтического отделения Пушкин­ской больницы им. профессора В.Н. Розанова Анна Житко до этого говорила, что при любом хроническом заболевании перед посещением бани нужно посоветоваться с врачом. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечала она.

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