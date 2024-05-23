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Россиянам рассказали, эффективна ли аппаратная косметология в борьбе с лишним весом

Косметолог Варлашкина: аппаратные методики помогут избавиться от лишнего жира

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Depositphotos

Аппаратные методики похудения будут эффективно действовать только на локальные проблемные зоны тела. Об этом «Пятому каналу» рассказала косметолог, кандидат медицинских наук Инесса Варлашкина.

«Если мы говорим о радиочастотном лифтинге, криолиполизе, технологии горячих волн, ультразвуковой липосакции и прочее. То есть мы воздействуем на какую-то определенную часть тела. Чаще всего это проблемная зона, с которой пациенту трудно справиться, при том, что он занимается спортом, прилагает какие-то усилия для этого», — уточнила эксперт.

По ее словам, аппараты особенного хорошо помогают избавиться от лишнего жира в части живота над пупком и под ним, зонах над коленями и локтями, вверху спины. Косметолог отметила, что такие процедуры помогут запустить метаболизм, однако, для достижения хорошего результата одних косметологических услуг недостаточно. Поэтому важно регулярно заниматься физической активностью, следить за питанием и распорядком дня, заключила Варлашкина.

Накануне врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина говорила, что липолитики и лимфодренаж могут помочь быстро сбросить вес. По мнению диетолога, может помочь криолиполиз, или холодовая липосакция, но относиться к этой процедуре нужно осторожно.

Ранее россияне ответили, успели ли они похудеть к лету.

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