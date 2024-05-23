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В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения

Аэропорт Нижнекамска временно остановил прием и отправку рейсов

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Shutterstock

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Уточняется, что аэропорт не принимает и не отправляет рейсы с 12:00 по мск.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — сказано в сообщении.

До этого аэропорт Казани временно приостановил работу с 11:30 по мск для обеспечения безопасности полетов.

18 мая сообщалось, что международный аэропорт Сочи усилит меры безопасности на фоне исполнения указаний Росавиации. Как отмечала пресс-служба воздушной гавани, в аэропорту будут действовать ограничения в том числе на перемещение и провоз ручной клади, а также на колюще-режущие предметы в самолетах, которыми можно нанести телесные повреждения.

23 мая над территорией Украины впервые за два года пролетел пассажирский Boeing компании Turkish Airlines. Об этом свидетельствовали данные сервиса FlightRadar.

Пассажирское авиасообщение с Украиной было прервано после начала специальной военной операции РФ в этой стране. Таким образом, пассажирские самолеты не пролетали над украинской территорией уже два года.

Ранее аэропорт Стамбула перестал принимать рейсы из-за нашествия птиц.

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