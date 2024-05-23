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Представительства движения «Экосистема» откроют во всех субъектах страны

Представительства движения «Экосистема» откроют во всех субъектах страны

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Общественное движение «Экосистема»

Всероссийское экологическое движение «Экосистема» откроет свои представительства во всех 89 регионах и объединит более 100 тысяч экоактивистов по всей стране. Об этом заявили на Международной выставке-форуме «Россия» в Доме молодежи, в ходе празднования годовщины создания организации.

Представители 75 российских субъектов собрались на ВДНХ, чтобы подвести итоги первого года работы «Экосистемы».
Старт программы дала известный блогер и музыкант Карина Кросс, которая поддержала активистов и поделилась личным опытом участия в экологических проектах.

Движение объединяет 11 тысяч волонтеров и экоактивистов, которые уделяют внимание таким направлениям, как лес и климат, экологическое просвещение, социальная экология, экологическое волонтерство, экономика замкнутого цикла, наука и бизнес в экологии и международная кооперация.

Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев в своем выступлении подчеркнул, что форматы работы движения постоянно расширяются.

За прошедший год с момента основания «Экосистема» глубоко интегрировалась в экологическую повестку страны. В его поддержку экоактивисты реализовали такие проекты, как Всероссийская акция по сбору макулатуры «Бумбатл», проекты «Сад памяти» и «Сохраним лес», «Вода России», экологическая эстафета «ЭкоГТО», субботники «Открывая страну», онлайн марафон «Экосистема-экопривычек», федеральный проект «Чистая Арктика».

Ранее в Старом Осколе высадили деревья в память о легендарном летчике.

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