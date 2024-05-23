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Врач раскрыл, опасен ли новый штамм коронавируса FLiRT

Врач Прокофьев: из-за нового штамма коронавируса FLiRT беспокоиться не стоит

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Беспокоиться из-за появления в России нового штамма коронавируса FLiRT не стоит, поскольку для этого нет поводов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, говорить об опасности заболевания есть смысл, когда имеется высокая летальность, либо большое количество осложнений.

«На сегодняшний момент таких статистических данных у нас нет. Никакой вспышки новой формы коронавируса не зарегистрировано. Мы просто говорим о том, что выявлен новый вид с новым набором симптомов и с определенными мутациями. Поэтому говорить о том, что он приведет к большой летальности, на сегодняшний момент нецелесообразно», — сказал Прокофьев.

Он добавил, что риск для пациентов, который может нести этот вирус, можно будет оценить только в случае роста заболеваемости.

Роспотребнадзор накануне сообщил, что в России выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT. Отмечается, что этот вариант вируса не представляет большей опасности, чем его другие разновидности.

В пресс-службе ведомства заявили, что вариант омикрон по-прежнему остается преобладающим во всем мире. Симптоматика FLiRT при этом аналогичная — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Ранее ученые выяснили, что коронавирус может вызывать проблемы со зрением.

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