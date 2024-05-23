В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Шебекинском городском округе и в городе Шебекино Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

Утром 23 мая Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 35 снарядов реактивных систем залпового огня и три беспилотника над Белгородской областью.

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что беспилотный летательный аппарат атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка в Белгородской области.

До этого 13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить Украине воспользоваться предоставленным оружием для ударов по территории России. Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что это поможет предотвратить наступление ВС РФ. Президент страны Владимир Зеленский призвал союзников снять запрет, чтобы у Киева появилась возможность поразить российские склады боеприпасов и самолеты.

Ранее ВСУ дроном атаковали заправочную станцию в Белгородской области.