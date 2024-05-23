Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые объяснили причины нашествия медуз в Анапе

Вильфанд: нашествие медуз в Анапе связано с погодными условиями

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В районе Анапы в море наблюдается настоящее «нашествие» медуз – около берега скопились тысячи этих существ, превратив воду в подобие желе. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН объяснил это явление сложными погодными условиями и особенностями ветрового режима.

В последние пару дней в Анапе были сильные осадки, при этом в Краснодарский край, Крым перемещаются теплые воздушные массы из Турции, другая часть страны при этом попала под воздействие северных воздушных масс, объяснил Вильфанд. Это приводит к столкновению масс и сильному порывистому ветру – в Анапе он сегодня достигает 24 м/с, при этом вода уже достаточно теплая, отметил он.

«Обычно большое количество медуз в Анапе фиксируется осенью, в сентябре, когда море еще теплое. Медузы ведь в холодной воде не очень водятся», — пояснил сотрудник Гидрометцентра.

Если ветер долго дует в какую-то сторону, то медуз, которые уже водятся в море, прижимает к берегам, пояснил в свою очередь кандидат биологических наук Михаил Сафонов.

«Они обитают везде, и у берега тоже, они равномерно распределены в воде. Если погодные условия сочетаются с локальным пиком численности, их в одном месте окажется много», — объяснил он.

В Черном море, по словам Сафонова, скопления образуют два вида медуз – аурелия и ризостома. В течение курортного сезона они периодически создают большие скопления – в этом ничего страшного нет, заверил ученый.

Напомним, в начале апреля гигантские медузы весом до 5 кг появились на пляжах турецкого курорта Анталья. Отмечалось, что спецслужбы регулярно убирают морских обитателей с берега, однако их так много, что очистить побережье полностью невозможно.

В Приморье ранее из-за укусов медуз в больницы попали 13 человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами