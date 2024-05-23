Подростковая банда держит в страхе жителей Липецка

В Липецке правоохранительные органы установили и задержали предполагаемых членов подростковой банды, которая нападала на прохожих на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

Полицейские провели проверку после публикации в СМИ о том, что 15-летний подросток, собравший вокруг себя группу сверстников, провоцирует конфликты, нарушает общественный порядок и участвует в драках. Также местные издания писали, что юноша пропагандирует идеологию «Арестантского уголовного единства» (организация запрещена в России) (АУЕ). Свои хулиганские действия несовершеннолетние записывали на видео.

«В ходе проверочных мероприятий установлены все участники съемок. Несовершеннолетние и их законные представители доставлены в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в пресс-службе МВД.

В полиции отметили, что выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают возможных пострадавших от действий подростковой банды.

Ранее в СК РФ сообщили, что в Белгороде осудят банду подростков, нападавшую на прохожих.