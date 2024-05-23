Вирусолог: вакцины не защитят от заражения новым штаммом коронавируса FLiRT

Новый штамм коронавируса FLiRT является вариантом возбудителя омикрон, но при этом он менее патогенный. Уже существующие вакцины от заражения им защитить не смогут, но количество заболевших все равно будет небольшим, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с 360.ru.

Врач напомнил, что при появлении штамма омикрон в мире значительно снизилось количество летальных исходов, так как он более заразный, но менее опасный. Появившийся недавно FLiRT, по словам Альтштейна, мало отличается от омикрона, но все-таки он менее заразный.

«Поэтому рост числа заболевших будет, но не таким значительным, как это было в период пандемии», — объяснил вирусолог.

Что касается вакцинации, то, хотя она и не спасет от заражения новым штаммом, но поможет избежать тяжелого течения болезни, заключил врач.

Напомним. Роспотребнадзор накануне сообщил, что в России выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT. Отмечается, что этот вариант вируса не представляет большей опасности, чем его другие разновидности.

Ранее эксперты оценили, насколько опасен новый вариант коронавируса FLiRT.