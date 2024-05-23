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Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют этим летом

Специалист Козий: малина и голубика подешевеют этим летом

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Depositphotos

Летом в российских магазинах могут снизиться цены на малину, голубику и черешню. Об этом «Москве 24» рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

Она уточнила, что цены на эти ягоды будут снижаться по мере того, как импортную продукцию на прилавках будет заменять урожай, собранный в российских широтах. По ее словам, ожидать снижения цен можно примерно к концу июля – началу августа.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, в свою очередь, сообщил, что летом также подешевеют овощи и фрукты, которые вырастили в России или в дружественных странах. Он также допустил небольшое снижение цен на курицу и яйца, если в России будет хороший урожай зерна.

«Если урожай будет достаточно приличным и мы насобираем где-то около 130 млн тонн зерна, может произойти некое легкое удешевление всех продуктов, которые производятся на его основе. Это и животноводство, и яйца, и куриное мясо, все производные от макарон до хлебобулочных изделий», — сказал Масленников.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода до этого рассказал «Газете.Ru», что куриные яйца в России подешевеют на 1-3% в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в России подорожал набор продуктов для окрошки.

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