Полиция нагрянула в здание в центре столицы

Несколько сотрудников полиции нагрянули в здание в столичном районе Якиманка, где располагает офис делового журнала «Компания», и вынесли оттуда некоторые предметы, с виду похожие на технику. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, рядом со зданием продолжают дежурить два полицейских автомобиля — один внутри территории здания, другой за его пределами.

Согласно информации издания, размещенной на официальном сайте, офис журнала расположен по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 7-9, строение 1.

По данным из открытых источников, также в здании расположены: ЖК «Кадашевские палаты», студия пилатеса «FlexPilates», студия видеосъемки «Fresh Films».

В конце апреля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски в московском музее современного искусства «Гараж», который расположен в парке Горького. Позднее стало известно, что ФСБ обыскивала культурное учреждение по делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом)

Ранее полиция провела обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина.