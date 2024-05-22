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Полиция нагрянула в здание в центре столицы

Полиция пришла в здание в центре Москвы, где расположен офис журнала «Компания»

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Shutterstock

Несколько сотрудников полиции нагрянули в здание в столичном районе Якиманка, где располагает офис делового журнала «Компания», и вынесли оттуда некоторые предметы, с виду похожие на технику. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, рядом со зданием продолжают дежурить два полицейских автомобиля — один внутри территории здания, другой за его пределами.

Согласно информации издания, размещенной на официальном сайте, офис журнала расположен по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 7-9, строение 1.

По данным из открытых источников, также в здании расположены: ЖК «Кадашевские палаты», студия пилатеса «FlexPilates», студия видеосъемки «Fresh Films».

В конце апреля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски в московском музее современного искусства «Гараж», который расположен в парке Горького. Позднее стало известно, что ФСБ обыскивала культурное учреждение по делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом)

Ранее полиция провела обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина.

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