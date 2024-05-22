В Краснодарском крае пенсионерка ударила мужа ножом в сердце за то, что он ее разбудил

Суд вынес приговор жительнице Краснодарского края, которая напала на супруга с ножом. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел в станице Стародеревянковской, на улице Буденного. По версии следствия, в день произошедшего пенсионерка решила отдохнуть, но в какой-то момент муж ее разбудил и в результате между ними произошел конфликт.

«В ходе конфликта фигурантка взяла со стола кухонный нож, нанесла один удар в область груди мужчины, попав в сердце», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место медики помочь пострадавшему не смогли.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд признал пенсионерку виновной и приговорил ее к семи годам лишения свободы. Их она проведет в колонии общего режима.

До этого в Белоруссии женщина пригласила к себе домой, где жили ее супруг и дочь, любовника. Мать семьи заявила, что мужчина теперь будет жить с ними, но ее муж воспринял это как шутку. Позже, после застолья, он заметил пару на кровати, приревновал супругу к сопернику и поджег простынь, под которой спали возлюбленные.

Ранее пьяный мужчина из Афганистана ударил девушку ножом в шею на остановке в Москве.