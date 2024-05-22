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Москвич надругался над ранее знакомой 11-летней девочкой

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки

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Depositphotos

В Москве поймали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Саянской улице. По версии правоохранителей, россиянин проходил мимо одного из домов и заметил ребенка, с которым до этого уже был знаком. После этого мужчина «подавил волю к сопротивлению» и изнасиловал ее.

Подозреваемого оперативно задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему уже предъявили обвинение.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Правоохранители продолжают расследование. Им предстоит выяснить, причастен ли фигурант к другим подобным преступлениям.

До этого в Карелии мужчина получил срок 15 лет после того, как изнасиловал трехлетнюю девочку, которая являлась дочерью его возлюбленной. Сам фигурант процесса вину не признал.

Ранее в Петербурге мигрант затащил в кусты студентку из Китая и надругался.

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