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Советник главы Крыма прокомментировал массовую драку в Симферополе

Крючков: участников массовой драки в Симферополе определят

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Depositphotos

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что участников массовой драки в Симферополе определят, они понесут наказание в соответствии с законом. Об этом сообщается в Telegram-канале советника главы региона.

Крючков подчеркнул, что ситуация находится на контроле руководства Крыма и МВД, на месте произошедшего в текущий момент работают наряды полиции.

«В ближайшее время все участники драки будут установлены и понесут наказание в соответствии с законом», — отметил Крючков.

До этого стало известно, что другая массовая драка произошла у дороги напротив магазина в Южно-Сахалинске.

По информации Sakh.online, инцидент произошел напротив перекрестка улиц Мира и Тихоокеанской. На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Инцидент Сахалин», видно, как мужчины выходят из автомобиля серого цвета и подходят к другой машине, из которой вытаскивают людей. После этого происходит массовая потасовка, в ходе которой участники всячески избивают друг друга и валят на землю.

Ранее подмосковные подростки избили школьников из-за отказа играть с ними в футбол.

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