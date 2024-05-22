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Уроженец Казани получил срок за попытку поджога военкомата на Ставрополье

Казанец осужден на 4,5 года тюрьмы за попытку поджога военкомата на Ставрополье

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Пресс-служба ФСБ России

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Казани к 4,5 года лишения свободы за попытку поджога военкомата в Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Он пытался совершить поджог по заданию сотрудника Главного управления разведки министерства обороны Украины.

В пресс-службе суда заявили, что в конце 2022 года мужчина переписывался с человеком по имени Бэн, который представился сотрудником ГУР Украины. Подсудимый 6 декабря 2022 года по заданию Бэна приехал в Невинномысск, где пытался поджечь военкомат.

20 мая сообщалось, что женщину из Петербурга обвиняют в том, что она подожгла военкомат.

В этот же день суд назначил 25 лет лишения свободы жителю Новосибирска Илье Бабурину, который планировал поджечь военкоматы по заданию «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

До этого Бердский районный суд вынес приговор местному жителю, который поджег дверь военкомата.

Ранее в Карелии неизвестный поджег военкомат.

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